Namorada de Liam Payne mostra bilhete do cantor e planos de casamento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kate Cassidy, 25, namorada de Liam Payne, fez um desabafo sobre a morte do cantor nesta quarta-feira (23).

A influenciadora publicou uma carta aberta no Instagram e uma série de fotos de momentos com Liam. "Algumas semanas atrás, nós nos sentamos ao ar livre em uma linda noite manifestando nossas vidas juntos", comentou ela.

Cassidy mostrou um bilhete do cantor revelando que os dois tinham planos de se casar. "Eu guardo seu bilhete, mesmo você tendo dito para eu não olhar. Dizia: eu e Kate vamos nos casar dentro de um ano/noivos e juntos para sempre", disse ela, citando o número 444, associado à proteção espiritual.

Liam, eu sei que nós ficaremos juntos para sempre, mas não na maneira como nós planejamos. Você sempre estará comigo. Eu ganhei um anjo da guarda - Kate Cassidy

A influenciadora se disse devastada com a perda do namorado. "Meu coração está despedaçado em maneiras que eu não consigo colocar em palavras", afirmou.

Ela falou sobre o impacto do ex-integrante da One Direction em tantas pessoas pelo mundo. "Você trouxe tanta alegria e positividade para todos -milhões de fãs, sua família, amigos e especialmente eu. Você é incrivelmente amado", escreveu.

Kate ainda desabafou sobre a dificuldade de processar a notícia. "Nada disso parece real, eu não consigo entender essa nova realidade de não ter você aqui. Estou sofrendo para descobrir como viver em um mundo sem você ao meu lado", lamentou.

Parece que eu perdi a melhor parte de mim. Eu não consigo imaginar um dia sem a sua risada e o seu amor. Você trouxe tanta luz para a minha vida.

Liam Payne morreu após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. A namorada do astro estava com ele durante a viagem, mas deixou o país dois dias antes da morte do cantor.