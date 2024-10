Mulher de Cristiano Ronaldo conta que foi internada com pneumonia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Georgina Rodríguez, 30, contou que foi hospitalizada recentemente com o diagnóstico de pneumonia. A esposa de Cristiano Ronaldo, 39, ficou internada nos últimos dias. Nas redes sociais, ela agradeceu à equipe do hospital.

A modelo recebeu alta após quatro dias de tratamento. Nos stories de seu perfil do Instagram, Georgina disse que esteve no Saudi German Hospital, em Riad, na Arábia Saudita, onde a família está morando após o jogador de futebol português assinar com o Al-Nassr.

A influenciadora publicou uma foto de um arranjo de flores e celebrou o momento. "Enfim, de volta para casa. Fiquei 4 dias no hospital com pneumonia. Estou melhor agora, mas me recuperando em casa com a família".

