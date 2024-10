Mãe de João Rebello publicou despedida semanas antes de assassinato

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maria Rebello, mãe do ex-ator mirim João Rebello, se despediu dos filhos há quase um mês. O artista foi assassinado na quinta-feira (24) em Trancoso, na Bahia.

Meus amores, meus filhotes foram morar na Bahia, e eu aqui morrendo de saudades. Mas sei que estão protegidos pelo Axé da Bahia e hoje saravando no Terreiro do Pai Rony. Maria Rebello, em publicação no Instagram, no dia 28 de setembro

Ela também publicou uma foto dos filhos, João e Maria Carol, abraçados. A irmã do DJ disse à revista Quem que está a caminho de Trancoso.

João foi assassinado aos 45 anos na noite de quinta-feira (24). Segundo testemunhas, ele foi atacado por dois homens enquanto estava dentro de um carro, sendo atingido por vários disparos. A informação foi confirmada a Splash pela Polícia Civil do estado.

Caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial. A polícia informou que realiza diligências para identificar a autoria e a motivação do crime.

João Rebello atuou em algumas produções da Globo, como "Cambalacho" (1986), "Bebê a Bordo" (1989), "Deus nos Acuda" (1992) e "Vamp" (1991).

