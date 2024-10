Mãe de João Rebello divulga carta aberta: 'Ele foi ao mercado e foi confundido por dois bandidos incompetentes'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mãe de João Rebello, DJ e ex-ator da Globo assassinado em Trancoso (BA) aos 45 anos, Maria Rebello usou suas redes sociais neste domingo (27) para fazer um desabafo sobre a morte do filho. Ela contou que a data marca uma triste coincidência em sua vida.

"Hoje se instalou a tristeza eterna no meu coracao. Hoje faz cinco anos que meu irmao [o diretor Jorge Fernando] morreu e hoje vou sepultar meu filho". Maria também deu detalhes sobre as circunstâncias da morte de João e divulgou uma nota oficial da polícia da Bahia. De acordo com testemunhas, ele foi atacado por dois homens enquanto estava dentro de um carro, e atingido por vários disparos.

Leia a carta na íntegra:

"27 DE OUTUBRO 2024! Hoje se instalou a tristeza eterna no meu coracao. Hoje faz 5 anos que meu irmao morreu e hoje vou sepultar meu filho! O que aconteceu? O sorriso da familia de repente virou pranto! A vida esta me destruindo de quando em quando... Meu filho foi ao mercado e foi confundido por dois bandidos incompetentes que nem sabem ser um bom bandido! Dois bandidos com nome de anjo por ironia da vida, segundo são os suspeitos da policia.

Quero deixar aqui pra todos os maldosos e imprensa a nota oficial da policia da Bahia! Trancoso terra de faroeste! Cade o paraiso?".

A nota da polícia:

"A Policia Civil da Bahia vem a publico informar, que diante do crime ocorrido no dia 24/10/2024, que vitimou fatalmente Joao Rebello Fernandes, vem adotando todas as medidas legais cabiveis na apuracao das circunstancias, bem como da autoria do crime. A linha de investigacao tem levado a impossibilidade de qualquer envolvimento da vitima em atividade criminosa. Com profundo respeito a vitima e seus familiares, assumimos o compromisso da transferencia das informacoes. Seguimos a disposicao.

Porto Seguro, 26 de outubro de 2024.

Bruno Barreto Garcia

Delegado de Policia Civil

Titular 3ª DT/ Trancoso".

O velório de João Rebello aconteceu na manhã deste domingo (27), no Cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio. Parentes e amigos, como Nivea Stelmann e Patricya Travassos, compareceram usando roupas brancas, atendendo a um pedido de Maria Carol, irmã de João. O sepultamento estava marcado para acontecer às 13h.