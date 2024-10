Filha de Silvio Santos fala da dificuldade do primeiro Teleton sem o pai

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Silvio Santos (1930-2024) será homenageado durante o Teleton 2024. Os detalhes foram revelados nesta terça-feira (29) durante coletiva de imprensa promovida na sede do SBT.

O evento, que foi apresentado por Cesar Filho, reuniu Celso Portiolli e Virginia Fonseca (embaixadores da maratona), Daniela Beyruti (CEO do SBT), Marcelo Kestenbaum (diretor do Programa Teleton), Valdesir Galvan (CEO da AACD) e Edson Brito (superintendente de Marketing e Relações Institucionais da AACD).

Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, falou da dificuldade de fazer Teleton após morte do apresentador.

"É muito bom estar aqui, ao mesmo tempo é um pouquinho difícil, porque é a primeira coletiva depois que meu pai foi embora, vai ser o primeiro Teleton que ele não vai estar aqui. Só que eu sei que a gente continua com muito orgulho, né? O que a gente está fazendo, o que ele fez, e a AACD, o Teleton, o SBT, o grupo, é um legado a ser carregado, e a gente quer continuar fazendo isso com muita honra, com muito carinho e com o mesmo amor que ele fazia e sempre fez, né? Então, pra mim, é muito bom estar aqui, muito bom representar ele, muito bom representar a família, e muito bom, sim, estar com esse barco na mão, porque enquanto eu tiver com esse barco na mão, eu tenho certeza que vou cuidar muito bem dele", declarou Daniela Beyruti, CEO do SBT.

Celso Portiolli também falou sobre como é fazer o primeiro Teleton após a morte de Silvio Santos: "O que nos move, o que nos dá força é o sentimento de responsabilidade, de comprometimento e de amor. Principalmente a AACD e aos seus pacientes. Então, como o César disse, quando a gente visita a AACD, até a nossa vida melhora", disse o apresentador.

"A gente faz de tudo para melhorar a vida dos pacientes, mas quando a gente visita a AACD e vê o trabalho que é feito lá, e encontra alegria no rostinho das mães, dos pais e dos pacientes, isso acaba impactando a nossa vida também. Então a gente vai fazer como ele fazia, como ele queria, com muito amor, com muita responsabilidade, com muito comprometimento. E digo para vocês que a gente vem forte esse ano. Vem forte porque mesmo as pessoas que não estão aqui hoje, estarão com a gente também no palco do Teleton."

A maratona em prol da AACD, que espera arrecadar R$ 35 milhões, acontece nos dias 8 e 9 de novembro no SBT. Fátima Bernardes, Lauana Prado, Tom Cavalcante e Zezé Di Camargo confirmaram presença na atração.

"Nesse Teleton queremos homenagear Silvio Santos com uma campanha histórica e inesquecível, para que o público jamais esqueça do legado que ele deixou para todos os brasileiros. Silvio sempre abriu as portas do SBT para a realização da campanha, e, graças a ele, construímos na história 10 unidades ao redor do País", afirmou Valdesir Galvan, CEO da AACD.

SILVIO E TELETON

A história do Teleton no Brasil se confunde com a trajetória do comunicador. Foi ele quem, em 1998, abriu espaço na programação do SBT para a maratona televisiva em prol da AACD. A ideia da campanha foi levada a Silvio pelo empresário Décio Goldfarb, por meio da apresentadora Hebe Camargo.

Ao longo dos anos, Silvio Santos se tornou figura central do Teleton, comandando a maratona artística e incentivando as doações. Diversos momentos icônicos da campanha foram protagonizados por ele durante décadas.

O comunicador não pôde estar presente em algumas edições, como em 2019, quando foi impedido por uma gripe, e durante a pandemia de Covid-19. Ele foi representado pela família nessas ocasiões.

A edição é a primeira após a morte do apresentador. O fundador do SBT morreu no dia 17 de agosto, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). Ele tinha 93 anos.

