'Não esperava', diz Debora Bloch sobre viver Odete Roitman em 'Vale tudo'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As gravações da novela "Rancho Fundo" já terminaram, mas Debora Bloch ainda está no ar interpretando Deodora nos últimos capítulos da trama das 18h, da Globo. Ela antecipa que vai descansar bastante nos próximos dias antes de se preparar para um dos projetos mais importantes de sua carreira. A atriz será Odete Roitman no remake de "Vale Tudo", que irá ao ar no início de 2025.

Debora foi anunciada recentemente pela emissora como a intérprete da vilã icônica de Gilberto Braga na novela exibida em 1988. A atriz contou ter sido pega de surpresa com o convite. "Não esperava. Me deu um friozinho bom na barriga e a sensação de ser um convite irrecusável", explicou ela. Estou muito animada. Gosto quando tem uma boa personagem e uma boa história para contar".

A atriz lembrou que chegou a acompanhar a novela há 36 anos. "Fazia teatro e não estava em casa todos os dias na hora da novela, mas acompanhei", disse Debora que não teme comparações entre as personagens. Na primeira versão, Odete Roitman foi defendida por Beatriz Segall. "As comparações serão inevitáveis. Mas será uma nova versão daquela história. Cada ator dará uma nova interpretação. Com certeza haverá pessoas que vão gostar e as que não vão, é normal", disse em entrevista ao Globo.

Debora também avaliou a possibilidade de críticas: "Tenho 44 anos de carreira, então, acho que aprendi a lidar com as críticas. Mas a gente sempre quer que gostem do nosso trabalho, né?", reconheceu.

Ela ainda falou sobre a caracterização ou não para parecer mais velha na novela. "Tenho a mesma idade que a Beatriz Segall tinha na época, 61 anos. Terei 62 quando a novela estrear. Ainda não começamos os testes de caracterização e figurino, portanto, não sei como será", completou.