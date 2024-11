Oasis tocará 'muito em breve' no Brasil com turnê de retorno, diz Liam Gallagher

SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - Uma publicação nas redes sociais feita por Liam Gallagher, do Oasis, deu a entender que o grupo britânico se apresentará no Brasil durante sua turnê de retorno, no ano que vem. Um fã questionou no X, o antigo Twitter, por que a banda não havia anunciado datas para o Brasil e Argentina, ao que o cantor respondeu "muito em breve".

A banda liderada por Liam e Noel Gallagher confirmou shows da turnê "Oasis Live '25" no País de Gales, Inglaterra, Escócia, Irlanda, Canadá, Estados Unidos e México. Caso o Oasis se apresente também no Brasil, seria a quarta vez do grupo de rock no país, onde já tocou em 1998, 2001 e 2006.

Há duas semanas, Liam havia dito no X que estava "arrasado" porque Oasis não faria shows no país: "não acho que vamos tocar no Brasil", respondeu quando um fã o convidou para tomar uma cerveja em São Paulo.

Oasis foi formado em 1991 na cidade inglesa de Manchester e é reconhecido como um dos maiores grupos musicais de sua época. No próximo ano será comeorado o aniversário de 30 anos de "What's the Story Morning Glory", álbum aclamado com mais de 22 milhões de cópias vendidas.

O disco inclui algumas das músicas mais icônicas da banda como "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" e "Champagne Supernova". O álbum de estreia "Definitely Maybe" foi relançado em comemoração aos seus 30 anos.