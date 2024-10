Barack Obama diz que filhas evitam usar sobrenome em trabalhos profissionais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para trilhar as próprias carreiras à sombra dos pais famosos, as filhas do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e da ex-primeira-dama, Michelle, evitam usar o sobrenome da família em trabalhos, é o que diz o democrata.

Trilhando carreira como cineasta, Malia, 25, filha mais velha do casal, não quis usar o nome quando um curta-metragem escrito e dirigido por ela estreou no Festival de Cinema de Sundance, no início do ano. A jovem optou por se apresentar apenas como Malia Ann.

"Eu disse a ela: 'você sabe que eles vão saber quem você é, não é?'. Ela falou 'quero que eles assistam pela primeira vez e não tenham essa associação de forma alguma'", contou Obama no podcast The Pivot.

O democrata ainda afirmou que elas fazem de tudo para não usar o sobrenome na profissão por entenderem o possível nepotismo que pode ocorrer. "O desafio para eu e Michelle é nos permitir a dar qualquer tipo de ajuda a elas."