Tom Brady teria ficado chocado ao saber de gravidez de Gisele Bündchen, diz site

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A notícia da gravidez de Gisele Bündchen foi uma surpresa para a família e amigos e quem também não esperava pela novidade foi o ex-marido da brasileira, Tom Brady. O ex-jogador de futebol americano soube da nova gestação pela própria modelo e, segundo o site Page Six, ele teria ficado chocado.

Segundo a reportagem, uma fonte próxima de Tom contou que o agora empresário não imaginava que Gisele e Joaquim Valente teriam um filho juntos. Apesar do choque inicial, ele já se acostumou com a ideia e está feliz por Gisele com quem procura manter uma relação cordial por causa dos filhos. Eles até moram próximos em Miami, Estados Unidos, para manter os herdeiros juntos do ex-casal.

A modelo brasileira anunciou que está grávida de seu terceiro filho nesta terça-feira (29), o primeiro com o atual namorado. Joaquim Valente é instrutor de jiu-jítsu, de 36 anos, entrou na vida da top model como professor de defesa pessoal dela e dos filhos, em 2020. Os dois assumiram publicamente o romance em março de 2024, mas fontes da revista "People" dizem que eles namoravam desde junho de 2023.

Gisele já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, 11, frutos do casamento com Brady, entre os anos de 2009 e 2022.

