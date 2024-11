Marina Sena diz segredo para manter namoro à distância com Juliano Floss

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Marina Sena, 28, e Juliano Floss, 20, assumiram o namoro em julho e a cantora contou o segredo do casal para manter o namoro à distância por causa das agendas de compromissos da dupla: trocar nudes. Ela expôs a intimidade durante participação no programa "Alma de Cozinheira", exibido no GNT e comandado por Paola Carosella, nesta quarta-feira (30).

Ao ser questionada quando teria trocado nudes pela última vez, Marina não se intimidou. "Mandei e recebi hoje mesmo, porque meu namorado está em outra cidade, aí a gente sobrevive através de nudes", disse sem quer dar mais detalhes do relacionamento.

A relação ente Marina Sena e Juliano já vinha sendo especulada desde abril quando os dois apareceram em uma foto juntos durante uma sessão de vídeo. Na foto também estava outro suposto casal na época e que assumiram meses depois: Bruna Marquezine e João Guilherme.

Juliano estava solteiro desde dezembro, quando seu namoro com a influenciadora Vivi Wanderley teve um final conturbado. Vivi, que era amiga de Marina, deixou de seguir o novo casal desde que começaram os boatos sobre o envolvimento da dupla.

