Viih Tube solta o verbo após declaração do pai: 'Pare de me expor'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Viih Tube, 24, decidiu se pronunciar sobre a declaração do pai, Fabiano Moraes. Nesta quinta-feira (31), a influenciadora, que está na reta final da gravidez do segundo filho, Ravi, usou suas redes sociais para falar sobre sua relação com seu pai. Fabiano fez um desabafo sobre não falar mais com a herdeira.

Mais cedo, ele celebrou seus 51 anos e aproveitou para fazer um apelo à filha, de quem está afastado. "Você é meu maior presente, filha".

Nos Stories, a ex-BBB soltou o verbo sobre a declaração do genitor. "Nunca na minha vida eu achei que falaria sobre isso com vocês. Tem coisas que se resolvem em casa. Tem coisas que se resolvem fora das câmeras. Passou do ponto e eu não quero mais falar sobre. Sempre, na minha vida inteira, sabe que a minha família sempre foi a coisa mais importante da minha vida. Sou uma pessoa muito conectada à família. Mas não acreditem em tudo o que vocês veem na internet. Eu e meu pai nunca tivemos um relacionamento 100% fácil, nem normal, nem tão sadio quanto parecia para quem acompanhava. Quem olhava, achava que éramos conectados e amigos, mas no final das contas, nunca foi assim."

Viih pediu para que o pai parasse de falar dela. "Se você está vendo esse vídeo, pai, eu peço que você pare de me expor. Ainda mais em um momento em que estou pra parir. Estou super tranquila aqui pra parir. Você sabe muito bem as coisas que você fez, você sabe muito bem porque eu não consigo ficar perto de você. Eu sinto muito se esse momento está sendo difícil pra você, se você está depressivo, mas eu também fiquei ansiosa, tendo crises horrorosas de pânico quando eu tentava ter um relacionamento com você, e você sabe o porquê."

Desde que o distanciamento entre Viih Tube e o pai tornou-se público, há muita especulação sobre o que teria ocorrido entre eles, fato que nunca foi divulgado ou abordado nas redes sociais.

