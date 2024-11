Carro de Lexa é cercado por homens armados em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No mesmo dia em que anunciou a gravidez do primeiro filho, a cantora Lexa, 29, levou um grande susto após sair do SBT, em São Paulo, onde participou de gravações nesta quinta-feira (31).

O veículo em que a artista estava com assessores e familiares foi cercado por homens armados em uma suposta tentativa de assalto.

"Tomamos um susto ontem", ela disse no início da manhã desta sexta (1). "Estávamos saindo do SBT e fomos abordados por bandidos que pararam a van, mandaram todo mundo ficar dentro e falaram 'perdeu, perdeu'. Não desejo isso para ninguém".

Lexa contou que ficou nervosa por causa da gravidez e rezou com a mão na barriga. Após a abordagem, o motorista da van dirigiu na contramão para escapar dos criminosos.

"Foi tudo muito rápido, uma loucura. Mas deu tudo certo, está todo mundo bem", afirmou.

A mãe da cantora, Darlin Ferrattry, disse que a mãe dela -avó de Lexa- também estava no veículo.

"Obrigada, meu Deus, por proteger minha mãe e minha filha nesta noite tão terrível", ela escreveu nas redes sociais.

Mais cedo, a cantora e o namorado Ricardo Vianna, 32, anunciaram a gestação em uma postagem nas redes sociais.

Em um vídeo, Lexa mostrou momentos como o da descoberta da gravidez, exames de ultrassom e a reação de familiares à notícia.

