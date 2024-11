Beyoncé se fantasia de Prince e fãs especulam sobre novo álbum da cantora

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Beyoncé, 43, agitou os fãs ao publicar fotos fantasiada de Prince (1958-2016). A cantora quis homenagear o artista com figurino na cor roxa, tom que o cantor sempre usou em sua carreira e ainda teve o nome associado depois da música "Purple Rain", título do sexto álbum do cantor lançado em 1984 e, que também foi trilha sonora de um filme de mesmo nome.

"'Purple nasty (roxo desagradável, em tradução livre)", escreveu Beyoncé na legenda da postagem. Os seguidores da diva pop não perderam tempo e começaram a especular sobre a possibilidade de um novo álbum. "Preparado para o ato 3", comentou um seguidor. "Ela entrega muito nas fantasias. Vai ser um disco de rock, bebê", brincou o segundo e o terceiro completou: "O Act III rock confirmadíssimo".

No ano passado, Beyoncé lançou "Cowboy Carter", segundo ato da trilogia iniciada por ela em Renaissance, de 2022. O álbum explorou o ritmo country.

A cantora também homenageou na mesma postagem a vocalista Susan Moonsie, dos grupos Vanity 6 e Apollonia 6, ambos formados por Prince nos anos 1980 e que traziam uma forte influência do R&B.