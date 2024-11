Polícia argentina investiga funcionário de hotel, traficante e empresário em caso Liam Payne

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia da Argentina investiga a morte de Liam Payne, na capital do país, em outubro. Nesta semana, autoridades fizeram buscas em casas ligadas a três investigados no caso.

Um empresário argentino amigo do cantor, um funcionário do hotel Palermo onde ele estava hospedado, e que é suspeito de ter fornecido drogas a ele, e um traficante foram alvos das operações, de acordo com o jornal argentino La Nacion.

O artista teria usado cocaína antes de cair da sacada do quarto onde estava hospedado, no 3º andar. Além da droga, bebidas alcoólicas e comprimidos clonazepam (comercializado sob o nome de Rivotril) foram encontrados no local. O corpo do cantor saiu da Argentina na manhã de quarta-feira (6) para ser enterrado na Inglaterra.

A Justiça também incluiu nas buscas o hotel, um campo de golpe e casas ,ocalizadas em bairros e cidades próximas.

O jornal afirma que os endereços estão relacionados com os três mencionados pela polícia, e que se tornaram réus no processo. O empresário também é investigado por abandono porque não teria sido encontrado após a morte de Payne, mesmo que seu telefone estivesse no registro do hotel.

Ainda de acordo com as autoridades, o cantor esteve com duas mulheres antes de morrer, que seriam prostitutas.

