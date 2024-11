Após nova cirurgia, Preta Gil conta que já está em casa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Preta Gil, 50, que contou ter passado por uma nova cirurgia na última sexta-feira (8), revelou no domingo (10) que já está em casa.

Preta publicou uma imagem nos seus stories na tarde do domingo (10) com a novidade. "Em casa, graças a Deus."

A cantora teve de substituir seu cateter, que estava entupido com cálculos renais. "neste sábado (9), senti dores na pelve e na lateral direita da barriga, fiz exames e descobri que estava com cálculos renais, o que ocasionou a obstrução do meu cateter. neste domingo (10), precisei passar por uma cirurgia para fazer a troca do meu Duplo J", explicou ela, por meio de vídeo publicado no Instagram.

Ao informar sobre a cirurgia, Preta afirmou que estava se recuperando bem do procedimento. "Estou bem, sendo bem assistida pelos meus médicos e me recuperando no hospital. Tenho alta na segunda-feira. Obrigada por todas as orações e mensagens diárias. Amo vocês!"

Leia Também: 'É baseada nas desilusões do roteirista e um pouco nas minhas', diz Marquezine sobre série