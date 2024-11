Britney Spears se reconcilia com filho mais novo, Jayden James, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Britney Spears, 42, estaria retomando os laços com seus filhos, diz a imprensa americana.

Segundo o site Page Six, a estrela pop recebeu a visita do filho caçula, Jayden James, neste final de semana. O jovem, de 18 anos, mora no Havaí com o pai, mas teria passado alguns dias visitando a mãe em Los Angeles. Os dois não se viam há anos, afirma o site.

Britney é mãe de Sean Preston, 19, e Jayden, 18, ambos com Kevin Federline. A cantora perdeu a guarda dos dois meninos em 2006, quando foi colocada sob tutela.

Desde 2023, os dois jovens moram no Havaí com Federline e a madrasta, a ex-jogadora de vôlei Victoria Prince. Kevin Federline tem ainda outros quatro filhos.

Britney já chegou a ficar três anos sem contato com os herdeiros. Em 2022, ela fez um desabafo nas redes sociais. "Eles eram a minha felicidade, o meu tudo. Eu ansiava por vê-los. Era para isso que eu vivia. De repente, eles se foram".

Leia Também: Diddy entra com novo pedido de liberdade com pagamento de fiança