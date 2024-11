Tom Brady diz que ser pai é a tarefa mais difícil de sua vida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Considerado o maior jogador de todos os tempos da NFL, o ex-quarterback Tom Brady admite que a tarefa mais difícil de sua vida é ser pai. Ao longo da carreira na liga de futebol americano, ele acumulou prêmios como melhor jogador do ano e atleta mais valioso -além de ser sete vezes campeão do Super Bowl.

"Todos os pais sabem que ser pai é provavelmente o trabalho mais difícil que todos nós temos. Nós erramos muito. Eu errei muito como pai", disse.

Brady tem três filhos: Jack, 17, do relacionamento com Bridget Moynahan, e dois com Gisele Bündchen, Benjamin Reine, 14, Vivian Lake, 11.

O filho mais velho dele tenta carreira como jogador de basquete. Por isso, de acordo com o jornal americano TMZ, Brady afirmou que tenta apoiá-lo o máximo possível, assim como seus pais fizeram com ele, e ser presente e parceiro.

"Esse é meu estilo de paternidade. Quero que ele saiba que o pai dele o apoia. Estarei aprendendo ao longo do caminho com eles."

Em maio deste ano, o ex-jogador foi o convidado de um episódio de um programa de comédia. Os apresentadores fizeram piadas sobre o fim do casamento de Brady e Gisele.

Com a repercussão negativa, ele admitiu que o programa afetou seus filhos e disse que foi ingênuo por aceitar participar.

"Não faria de novo. Adoro quando as pessoas zombam de mim. Eu sempre assisto a três tipo de programação: futebol, golfe e comédia. Eu só quero rir. Mas você não vê o quadro completo o tempo todo [quando assiste na televisão]."

Leia Também: Neymar exibe tênis cravados de Swarovski (que valem quase R$ 40 mil)