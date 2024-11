Kim Kardashian diz que cria os quatro filhos sozinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kim Kardashian, 44, contou que cria seus quatro filhos praticamente sozinha.

A socialite falou que, mesmo tendo rede de apoio, não é fácil cuidar dos filhos ao mesmo tempo. "Mesmo que tenhamos uma grande rede de apoio e muita gente ao nosso redor, às vezes, no meio da noite, com todos dormindo na minha cama, chutando, chorando e nos acordando, é, tipo'. Não gosto de falar sobre isso, porque sempre acabo sendo extremamente julgada. As pessoas sempre acabam com aquele papo 'ah, mas você tem os recursos e as babás para ajudar'", disse ela, em participação no podcast What the Winkler.

Kim ainda relatou como é sua rotina com os filhos. "Levá-los para a escola todos os dias é algo que preciso fazer, não importa quais sejam os meus compromissos. É insano. Tipo, hoje pela manhã, eram várias crianças, mais duas vieram, todo mundo foi embora, todos correndo em momentos distintos, atrás de suas coisas."

Ela finalizou brincando com a situação. "Me sinto como o responsável pelo pitstop de um carro de corrida, tipo, 'escove os seus dentes, escove os seus dentes, escove os seus dentes. Ok, agora coloque sua roupa, troque de roupa, arrume seu cabelo'."

De acordo com o Daily Mail, o pai dos filhos de Kardashian, o rapper Kanye West, 47, não vê as crianças há quase dois meses. Kim e Kanye são pais de North 11, Saint, 8, Chicago, 6, e Psalm, 5.

O jornal britânico informou ter entrado em contato com a equipe de West com perguntas sobre sua relação com os filhos, mas não teve respostas. Segundo a imprensa internacional, o rapper encontra-se atualmente no Japão, com sua atual esposa, Bianca Censori, 29.

