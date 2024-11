Preta Gil recebe alta hospitalar após infecção e pedras nos rins

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Preta Gil voltou para casa depois de oito dias de internação devido a uma infecção nos rins e ao tratamento de cálculos renais. A cantora postou um vídeo em seu Instagram neste domingo, 17, para informar os fãs sobre a sua saúde.

Gil recebeu o diagnóstico de pielonefrite, uma infecção bacteriana no rim, e foi ao hospital. Quatro dias depois recebeu alta, mas precisou ser internada novamente após sentir dor. Exames mostraram que a artista estava com uma obstrução no cateter usado para drenar a urina do rim para a bexiga, estrutura usada para tratar cálculos renais.

"Esse problema também foi resolvido", disse Preta. "Agora volto à uma vida perto da normalidade, ainda com as sequelas da quimioterapia da semana passada, mas estou bem."

A artista disse ainda que no dia 26 voltará a fazer exames para avaliar como seu corpo respondeu à quimioterapia. Gil está tratando um câncer colorretal.

