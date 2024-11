Polícia prende ex-bailarina do Faustão por suposto envolvimento com organização criminosa

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ex-bailarina do Faustão, Natacha Horana, 33, foi presa em São Paulo na última quinta-feira (14). A Polícia Civil do estado cumpriu um mandado de prisão preventiva contra a também modelo, que é acusada de lavagem de dinheiro e suposto envolvimento com organizações criminosas.

Os advogados da ex-bailarina chegaram a entrar com um habeas corpus no dia seguinte, mas a Justiça negou. Eles agora tentam reverter a situação no STF (Supremo Tribunal Federal), mas o ministro Edson Fachin, em cujo gabinete o pedido foi parar, ainda não julgou a causa. Enquanto isso, Natacha segue detida.

Integrante do atração dominical da Globo de 2015 a 2022, a ex-bailarina foi presa em casa, na zona sul da capital paulista. A reportagem tentou contato por meio de seu celular, que estava desligado, e de sua assessoria de imprensa, que informou não trabalhar com a profissional desde março. Os advogados dela dizem que irão se manifestar até quarta-feira (20) por meio de nota.

Procurada, a Polícia Civil de São Paulo confirmou a prisão de Natacha por policiais da Delegacia de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) com o apoio de agentes da Receita Federal e do Ministério Público do Rio Grande do Norte.

Segundo a nota, foram apreendidos quatro celulares, um notebook, duas câmeras fotográficas, dois relógios, um colar, um HD externo e diversos documentos. Além disso, os agentes localizaram R$ 119.650 em espécie.

Um veículo Mercedes-Benz C300 também foi apreendido no local. "A capturada alegou que o automóvel era emprestado e o bem aguarda a apresentação do responsável legal", diz a Secretaria de Segurança Pública de SP. O caso foi registrado como captura de procurado e cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Em julho de 2020, Natacha já havia sido presa em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Vizinhos denunciaram uma festa clandestina em período de lockdown, quando aglomerações eram proibidas por conta da pandemia, no apartamento em que ela estava. A ex-bailarina foi detida por desacato a autoridades e agressão. No ano seguinte, o caso acabou sendo arquivado.