Ed Motta pede desculpas após brigar com integrante de sua equipe em show

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Ed Motta usou as redes sociais para pedir desculpa após ter dado uma bronca em um dos integrantes de sua equipe durante apresentação no festival Rock The Mountain.

Motta teria reclamado da maneira como um dos roadies posicionou a mesa de partituras perto do piano. Ele também criticou a afinação dos instrumentos e chegou a fazer ameaças de demissão.

"Amanhã, você está fora. Qualquer roadie com o mínimo de conhecimento saberia que isso está errado", disse. O cantor chegou a ser vaiado por parte do público devido à exposição do funcionário.

Nesta quarta-feira (20), a equipe do músico publicou uma nota nas redes sociais dizendo que, no início da apresentação, o artista constatou erros que poderiam comprometer o show. "Diante deste quadro e sob grande estresse, Ed falou de forma inapropriada com um dos roadies da equipe, conforme mostra o vídeo veiculado em diversas mídias desde então", diz a nota.

"Assim como já havia manifestado no mesmo palco no domingo, Ed Motta aproveita este ensejo para reiterar seu pedido de desculpas para todos os presentes no show, incluindo seus fãs e sua equipe."

