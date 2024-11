Kim Kardashian sensualiza com seu robô da Tesla, adquirido por R$ 170 mil

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kim Kardashian, 44, acaba de comprar um Optimus, robô doméstico da Tesla que ainda não está à venda para o público em geral. A socialite adquiriu o humanóide por US$ 30 mil (cerca de R$ 170 mil).

Entusiasmada com as habilidades do robô, Kim posou para um ensaio sensual com ele. Nas fotos, ela aparece de mãos dadas com o Optimus e sentada em seu colo enquanto ele "relaxa" no banco do motorista de seu Cybercab dourado.

Na última terça-feira (19), Kim mostrou o robô nos stories. Ela pedia para ele fazer coraçãozinho com as mãos e falava com o Optimus como se ele fosse criança. "Oh, você é havaiano?", falou Kim enquanto o robô dançava fazendo "ondinhas" com as mãos.

O Optimus foi lançado por Elon Musk no mês passado em uma conferência da Tesla. O bilionário anuncia sua invenção como um ajudante doméstico que pode ser "professor, babá, cuidar de pets, cortar grama, fazer supermercado e ser um amigo".

