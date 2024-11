Elizabeth Savala faz 70 anos e negocia volta à TV

MARIA PAULA GIACOMELLI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Elizabeth Savala não tem grandes planos para este sábado (23), quando comemora 70 anos. "Apesar de ser de sagitário, detesto festa. É um trabalho horroroso para quem faz, tem que fazer sala para os convidados. Só é bom para quem vai", diz a atriz em entrevista à Folha de S.Paulo por telefone, direto de um hospital no Rio onde seu marido, Camilo Attila, se recupera de uma infecção hospitalar.

Para ela, especial mesmo é reunir a família para uma comemoração simples, fazer as coisinhas do dia a dia. Caberia aqui a tal felicidade que se acha em horinhas de descuido, como diria Guimarães Rosa.

Para esta data redonda, ela espera ficar em casa com a presença de Camilo, dos quatro filhos (Tadeu, Cyro, Thiago e Diego Picchi, frutos do casamento de 11 anos com o também ator Marcelo Picchi), noras e os cachorros da família.

A atriz comenta que um de seus planos é assistir a algum filme -se possível, "Ainda Estou Aqui", que retrata a família do ex-deputado Rubens Paiva após ser sequestrado, torturado e morto por militares do exército brasileiro. A produção anima brasileiros com uma possível indicação ao Oscar. Savala ainda não assistiu porque o marido está internado.

Longe da televisão desde que encerrou seu contrato fixo com a Globo, em 2022, a atriz pôde ser revista por fãs de "Chocolate com Pimenta" (2003) no último ano, no quadro Vale A Pena Ver de Novo. A personagem dela é um dos marcos da carreira da atriz, e ela afirma ainda hoje encontrar fãs da icônica Jezebel, uma vilã cômica.

Jezebel é má, muito má, muito pior que Odete Roitman, de 'Vale Tudo'. Mas, como ela tinha humor, as pessoas gostavam. Ela era tipo uma Cruella [vilã da história da Disney 101 Dálmatas], terrível, mas ganhou empatia do público", conta. Confira trechos da entrevista abaixo.

PERGUNTA - Aproveitando o sucesso do filme 'Ainda Estou Aqui', pode contar como era a sua vida na época da ditadura?

ELIZABETH SAVALA - Eu estudava na escola de arte dramática da Universidade de São Paulo e nosso prédio ficava atrás da galera da sociologia. Todo dia sumia alguém de lá. Os soldados do exército apagavam a luz do campus, então tínhamos que assistir às aulas com luz de lampião. Eles ficavam na porta das salas vigiando, éramos revistados para poder entrar.

Há pessoas que pedem uma intervenção militar na política.

Não dá e não podemos esquecer esse período. Muitas coisas se perderam. Não tenho receio de me posicionar. Walter Salles [diretor de 'Ainda Estou Aqui'] é uma pessoa iluminada. Não assisti ainda ao filme porque estou no hospital com meu marido, mas é fundamental, temos que ir ao cinema. A cada quatro anos deveria existir um filme desse para não esquecermos o que aconteceu.

P. - Quando você contou aos seus pais que queria ser atriz?

ES - Sempre tive dois sonhos da minha vida, que era ter uma família e ser atriz. Sou de São Paulo, e minha família tem uma gráfica na cidade fundada pelo meu pai. Trabalhei lá dos 12 anos 19 anos. Gostava da parte de vendas, me ajudou na vida e meu pai queria que eu ficasse na empresa. Mas atuava desde os 7 anos, fazia pequenas peças na escola.

P. - Como decidiu, então, seguir na atuação?

ES - Eu tinha que ser atriz porque só sabia fazer isso, não tinha outra capacitação. Com 13 anos, assisti ao espetáculo "A Moreninha", da Marília Pêra, e fiquei fascinada.

P. - Chocolate com Pimenta completou 20 anos esse ano, e seu papel como Jezebel é um dos marcantes na sua carreira aos olhos do público. O que lembra da época?

ES - A personagem é muito cômica, mas muito pior que Odete Roitman, de "Vale Tudo". Ela tinha humor e era terrível, uma espécie de Cruella, mas conquistou a empatia do público. Considero Walcyr Carrasco um grande romancista.

P. - Com 25 novelas na lista, tem alguma que considera ter sido um divisor de águas na sua carreira?

ES - A primeira versão de "Gabriela", de 1976. Foi um sucesso. Eu e o elenco fomos a Portugal promover a trama, e era uma loucura. Tínhamos que andar com guarda-costas, era fotografada aonde fosse. Fizemos desfile em carro aberto, dando tchauzinho. Acho que as novelas são o maior produto de exportação brasileiro, somos muito respeitados.

P. - Desde que você rompeu seu contrato com a Globo, não fez mais nenhuma novela. Foi bom?

ES - Achei libertador e positivo. É um momento de escolher trabalhos porque, estando contratada, você é obrigada a fazer os trabalhos. Agora me sinto mais livre e é maravilhoso poder escolher. Estou mais velha, tenho mais incertezas e é mais interessante. Não tendo certeza de nada, você faz mais balanço da vida. Fiquei muito tempo sem dormir, agora que estou dormindo. A gente fede para caramba, é muito suor e lágrimas. Sou de uma geração que as atrizes precisavam estar magras. Agora posso dormir, ir à padaria, fazer coisas de pessoas normais e faço participações afetivas.

P. - A emissora prepara uma continuação de "Eta Mundo Bom" para 2025. Vai participar?

ES - Estamos na fase de reconversa e de negociar contratos, mas quero participar. Estreia em março. Gravei uma participação em "Dona Beja" também, da Max. Acho que o público de novela continua sendo de novela, que gosta de boas histórias. A TV aberta ainda tem espaço na geração mais velha e deve ser mantida.

Leia Também: Harry e Meghan Markle deram início ao divórcio? O que se sabe até agora