Portiolli sobe ibope do SBT aos domingos e cresce audiência no antigo horário de Eliana

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - No ar por mais de sete horas seguidas desde julho, Celso Portiolli conseguiu algo que parecia improvável: não só manteve seu público com a longa duração do Domingo Legal, como também cresceu os índices de audiência na faixa que assumiu após a saída de Eliana do SBT.

Segundo dados de audiência obtidos com exclusividade pela coluna, Portiolli tem média de 6,7 pontos de média na Grande São Paulo desde a mudança de horário, considerando apenas a faixa em que Eliana se apresentava, das 15h15 às 18h30.

De 7 de janeiro a 23 de junho, quando a apresentadora estava no ar, o SBT registrou 6,2 pontos de média. Com Portiolli, houve, portanto, um crescimento de 9%. A emissora também comemora outros dados alcançados pelo apresentador.

O número de mulheres ligadas em seu horário cresceu três pontos. Houve também subida no número de jovens entre 18 e 24 anos e nas classes AB, de poder aquisitivo mais alto.

Levando em consideração a média do Domingo Legal, das 11h15 às 18h30, no horário cheio, a atração marcou 6,2 pontos de julho a novembro ante 5,9 anteriormente na capital paulista.

No PNT, que mede a audiência de todo o Brasil, o Portiolli também subiu os números de Eliana: foram 5,5 pontos de julho até o último fim de semana, ante 5,2 dois da loira de janeiro a junho.

Para incrementar o programa, Celso Portiolli passou a apresentar novos games shows, como o Até Onde Você Chega?, entrevistas ao vivo e assumiu o quadro Minha Mulher Que Manda, que era feito por Eliana.

O Domingo Legal também tem conseguido a liderança em alguns dias na faixa das 14h, quando compete com a primeira parte do Domingão com Luciano Huck, exibido pela Globo. A Record não venceu Portiolli em nenhum domingo desde a mudança de horário.

