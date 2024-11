Ex-BBB Marcos Harter tenta censura prévia contra Record, mas Justiça nega pedido

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Conhecido por ter participado do BBB 17, da Globo, onde foi expulso acusado de violência psicológica contra sua namorada no confinamento, o cirurgião plástico Marcos Harter tentou censurar de forma prévia uma reportagem da Record sobre ele no último sábado (23).

A defesa de Harter não respondeu aos contatos feitos. A coluna teve acesso aos autos do caso, que entrou no sistema judiciário na sexta (22). Segundo Harter, a matéria irá ao ar neste domingo (24) no Domingo Espetacular.

Harter alegou que a emissora de Edir Macedo está produzindo um material com informações negativas sobre a sua vida profissional. A emissora pretende mostrar complicações que clientes dele tiveram com cirurgias plásticas.

Harter alega que a reportagem serviria apenas para "macular" sua imagem perante o público, e que ele não teve o direito de se defender de forma apropriada.

Por ser uma pessoa pública, Harter pediu tramitação em segredo de Justiça para evitar qualquer tipo de vazamento.

No entanto, no sábado (23), o juiz Gustavo Coube de Carvalho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, negou todos os pedidos. Ele retirou o sigilo judicial por entender que a solicitação não se enquadrava nos critérios de sigilo.

Além disso, o juiz comentou que o pedido de Harter é considerado censura prévia dos meios de comunicação, o que já foi entendido como ilegal pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

"Indefiro, por isso, o pedido liminar de suspensão da veiculação de reportagem televisiva, que acarretaria censura estatal prévia não permitida pela Constituição Federal. Vale lembrar que o ordenamento garante ao autor direito de indenização e de resposta, caso o dano alegado venha a se concretizar", afirmou o juiz.

Marcos Harter já foi contratado pela Record. Em 2017, ele atuou na temporada daquele ano do reality A Fazenda, onde ficou em segundo lugar. Atualmente, ele tem 1 milhão de seguidores em sua conta no Instagram.

