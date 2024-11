Fiuk lamenta morte do avô materno nas redes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fiuk, 34, lamentou nas redes sociais a morte de seu avô paterno, Kevork Boghos Kartalian.

O idoso era pai da artista plástica Cristina Kartalian, 64, e faleceu no último domingo (24).

"Ontem foi um dos dias mais especiais de toda a minha vida. Comecei a gravação do filme dos meus sonhos. [Mas] ao mesmo tempo, foi um dia de muita dor. Meu avô se foi. Meu avô virou uma estrelona no céu", lamentou o ator e cantor, em uma sequência de vídeos publicados nesta segunda-feira (25) nos stories de seu Instagram.

Fiuk contou que tinha uma relação especial com Kevork e que este sempre o apoiava e incentivava em seus projetos. "Meu avô sempre acreditou muito em mim, sempre conversou muito comigo e me abriu os olhos para pessoas da minha própria família, de várias coisas que eu nem enxergava. Ele sempre esteve comigo. Tenho certeza de que o que ele mais ia se orgulhar era de me ver tendo força, feliz gravando... As últimas palavras dele foram de força e motivação, para eu continuar e acreditar, para não desistir dos meus sonhos por conta de outras pessoas. Para eu ser sempre honesto e consistente."

Ele finalizou a gravação deixando uma mensagem para o avô, enquanto tentava conter as lágrimas. "Estou aqui, vô. Sigo firme. Bora! Vou continuar colocar um sorriso no rosto porque sei que agora você está em um lugar muito mais especial, você já estava sofrendo aqui... Vou te encher de orgulho. Vou honrar as suas palavras e o tanto que você me amou. Ao mesmo tempo que dói, o que me conforta é saber que agora ele está em paz, sem sofrer e sem sentir dor."

