Vladimir Brichta relembra novela em que se apaixonou por Adriana Esteves

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vladimir Brichta, 48, relembrou como se apaixonou pela esposa, Adriana Esteves, 54.

O ator começou a se relacionar com a atriz durante as gravações da novela "Kubanacan" (2004). "As pessoas lembram muito de 'Kubanacan', que marcou tanta gente. Foi um ano e um dia de gravação. Eu e a Adriana (Esteves) começamos a namorar no final da novela. Por isso, ela é tão especial por vários motivos", disse ao Podpah.

Apesar da trama ter sido um sucesso, Brichta contou que seu pai não queria que ele fizesse parte do elenco. "Quando fui convidado para fazer novela, fui falar com o meu pai. Ele curtiu e tal, mas falou: 'Só não vai fazer um desses descamisados'. Ele não queria que eu fizesse. Depois eu contei que tinha acabado de topar fazer um descamisado. Pensei que ele fosse ficar envergonhado do filho. Aí a gente estava em Salvador e começaram a acenar para mim de um prédio. Ele olhou e deu tchau no meu lugar. 'Está querendo surfar no lugar do descamisado', brinquei com ele."

