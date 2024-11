Ananda se manifesta após BO contra Ana Paula Minerato

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, se manifestou pela primeira vez após registrar boletim de ocorrência contra Ana Paula Minerato.

Ananda que registrou queixa contra Minerato por racismo, disse que, em caso de condenação, o valor recebido de indenização será doado. "Racistas não passarão! Quero justiça e destinarei o valor da indenização para projetos de educação antirracista e de gênero".

Cantora afirmou que "foi muito difícil fazer esse pronunciamento", mas que decidiu se manifestar para trazer "uma dose de letramento racial". Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a artista afirmou que "não podemos mais aceitar que atitudes racistas fiquem impunes".

Ela se referiu aos áudios racistas de Ana Paula como um episódio "infeliz e doloroso", que afetou também sua família. "Ela com certeza não afetou só a mim. Eu fui a pessoa para quem foram proferidas essas palavras, mas ela cutucou um negócio muito maior".

"Fui atingida pelos meus traços africanos. Ela fala sobre minha família, meus pais, minhas tias, meu grupo. Estou muito chateada em ter sido exposta dessa forma", disse Ananda.

A artista afirmou ser uma pessoa "bem reservada" e que não "era sua vontade" dar palco para Minerato. "Parem de falar que eu tô me aproveitando dessa pauta, porque não é mais sobre mim. Não se distraiam, foquem no que é realmente importante, que é falar sobre isso mais uma vez. Não é um papo de 'ah, mas é porque ela é branca'. Foram palavras racistas que foram direcionadas a mim, e quem é uma pessoa racista, cometeu um crime. Ela fez um pedido de desculpas, mas ela cometeu um crime. E isso tem que ser visto como um crime, dando a seriedade que o assunto tem".

Vocalista do Melanina Carioca destacou que após o episódio algumas pessoas questionaram sua negritude por ela ter "pele clara". "Existe essa questão de eu ser vista dessa forma por conta dos meus traços negroides, mas há essa confusão porque eu tenho a pele muito clara. Como isso se encaixa? 'Ela é muito branca para ser preta, mas também é muito preta para ser branca'".

"Isso entra um outro assunto, que eu não vou falar agora, porque eu ainda não tenho o letramento correto para falar sobre isso. Aí a gente vai falar com especialistas, vai discorrer sobre isso com os especialistas, né, que são os pardos de pele clara, onde eu me encaixo por ter traços negroides, mas ser uma pessoa de pele branca", disse Ananda.

Ana Paula Minerato fez falas racistas sobre Ananda em áudios vazados nesta segunda-feira (25). "Você gosta de mina cabelo duro, de neguinha? Ali é neguinha, alguém ali, um pai ou a mãe veio da África, tá na cara", disse a ex-panicat.

Após o vazamento, a influenciadora fez uma live chorando e pediu desculpas. "Eu estou muito mal, gente, porque eu sei que o que resultou nisso foi algo horrível. Quero pedir desculpa para todo mundo que se sentiu atingido ou ofendido", disse ela nesta terça-feira (26).

Minerato disse ter sido vítima de um relacionamento abusivo e que o ex-namorado a "colocava contra" Ananda. "Ele usou essa traição que ele fez com essa Ananda, comigo, para poder botar ela contra mim. Ele botou ela contra mim muitas vezes. Muitas, muitas, muitas vezes. Mostrou vídeos. Falava dela, e falava coisas terríveis", alegou.

A Band FM e a Gaviões da Fiel decidiram demitir Ana Paula após a veiculação dos áudios. A apresentadora comandava o programa "Estação Band FM" desde 2015, assim como era musa da escola de samba há muitos anos.

A Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo também abriu um processo contra Minerato para apurar os áudios racistas. A Coordenadoria de Políticas para a População Negra (CPPN) abriu expediente na Ouvidoria para a investigação do caso.

