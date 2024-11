Pai nega que Lindsay Lohan tenha feito cirurgias plásticas

LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Michael Lohan, 64, rebateu os rumores de que sua filha, Lindsay Lohan, 38, tenha se submetido a uma série de cirurgias plásticas 'rejuvenescedoras'.

O ex-trader de Wall Street assegurou que a tão comentada aparência atual da atriz é completamente natural. "Lindsay nunca fez nenhuma cirurgia plástica. O visual dela é totalmente natural, assim como o seu talento", declarou ele ao portal Page Six.

Michael admitiu, entretanto, que Lindsay já se submeteu a procedimentos estéticos simples, como "peelings, preenchimentos e botox". Ele também aproveitou a deixa para criticar o hábito de alguns em "propagar narrativas falsas" sobre famosos, atitude que classificou como "nojenta".

O comentário do pai da atriz vai de encontro ao parecer do médico Jonny Betteridge, especialista em estética, sobre Lindsay. Ele acredita que a atriz desembolsou até R$ 1,7 milhão em intervenções estéticas para ficar com a aparência que tem hoje.

