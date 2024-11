Sean 'Diddy' Combs ameaçou matar e pendurar mulher em sacada, diz processo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher acusa Sean "Diddy" Combs de ameaça de morte. Segundo ela, o rapper teria dito que a penduraria na sacada do 17º andar de um prédio. As informações são da revista Rolling Stone, que analisou o processo, protocolado, nesta semana, em Los Angeles.

As acusações são da designer de moda Bryana Bongolan. O processo fala em agressão sexual e imposição de sofrimento emocional. A indenização seria no valor de US$ 10 milhões, cerca de R$ 60 milhões.

Atualmente, Diddy está preso e se diz inocente das acusações de tráfico sexual e prática de extorsão. A defesa do rapper nega, também, a versão apresentada pela designer.

Ela diz ter se aproximado dele, em 2014, acreditando que o artista poderia lhe oferecer oportunidades únicas na vida. "O único propósito de pendurar alguém sobre uma sacada é de fato matá-la ou intencionalmente aterrorizá-la e roubá-la de qualquer conceito de domínio sobre sua própria autonomia corporal e de segurança", afirma um trecho do processo, publicado pela Rolling Stone.

