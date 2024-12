Netflix cria competição real baseada em 'Round 6' com prêmio de R$ 1 milhão

(FOLHAPRESS) - Uma das séries de maior sucesso da Netflix, "Round 6" saiu das telas e virou uma competição real.

A plataforma de streaming vai dar o prêmio de R$ 1 milhão ao vencedor da "Round 6K", que inclui uma corrida de 6 quilômetros, cabo de guerra, labirinto e um desafio de perguntas e respostas sobre a série.

A primeira etapa é o quiz virtual sobre a primeira temporada de "Round 6". Os dois mil melhores classificados serão convocados para a etapa presencial.

O desafio presencial será no parque Villa Lobos, em São Paulo, no dia 14 de dezembro. Os participantes enfrentarão algumas das provas emblemáticas da série, como "Batatinha frita 1, 2, 3", com direito uma réplica da boneca Young Hee com sensor de movimento.

A cada etapa, alguns participantes vão sendo eliminados. A prova final é a corrida de 6 quilômetros.

As inscrições são online e começam nesta quinta-feira (5). Podem se inscrever pessoas maiores de 18 anos, residentes na capital paulista, disponíveis para o evento no dia 14 de dezembro, e que atendam às condições de saúde para participar fisicamente das atividades, que exigem esforço moderado a extremo.

O evento é aberto ao público que quiser assistir e torcer pelos competidores. Os fãs da série também poderão participar de ativações temáticas no local.

ROUND 6K

Inscrições: Grátis, de 5 a 7 de dezembro no site do evento.

Etapa presencial: 14 de dezembro, das 7h às 13h

Parque Villa Lobos (Ilha Musical) - Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001, Portão D - Alto de Pinheiros - São Paulo

Evento aberto ao público que quiser assistir e torcer pelos competidores, com entrada sujeita à lotação

