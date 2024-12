Alex Atala revela câncer no olho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alex Atala, 56, revelou que foi diagnosticado com câncer no olho e que precisou se submeter a cirurgia.

Atala explicou que descobriu a doença em 2023 e que já passou pelo tratamento. "Passei por uma cirurgia de sete horas no ano passado, perdi dois terços da pálpebra, mas estou zerado", declarou em entrevista à GQ.

Chef de cozinha contou que o diagnóstico o fez repensar sobre aquilo que realmente importa. "As pessoas têm muitos problemas até ter um problema só. É legal dar aula [na Universidade de] Harvard? É, mas se precisar sacrificar minha família ou minha equipe, nunca".

Ele ressaltou a necessidade de aproveitar o momento presente. "A vida é generosa. Precisamos saber olhar em volta e agradecer. Ficamos querendo mais, sem dar valor ao que temos".

Alex Atala segue uma rotina de cuidados com a saúde. Ele é adepto de praticar ioga e faz terapia, mas diz pecar no consumo do cigarro. "Não sou viciado em fumar, sou viciado em parar de fumar".

