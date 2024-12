Kate Middleton fala do câncer pela primeira vez

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kate Middleton, Princesa de Gales, participou nesta sexta-feira (6) do seu concerto anual de canções de Natal, na Abadia de Westminster. Ela falou pela primeira vez sobre o câncer enfrentado este ano.

Kate Middleton fez poucas aparições públicas em 2024. Foi um começo de ano difícil e de batalhas de saúde.

Ela passou por uma grande cirurgia abdominal em janeiro e, então, foi diagnosticada com câncer. Em junho, Kate esteve ausente a uma visita de Estado do imperador e da imperatriz do Japão ao Reino Unido.

Seu tratamento com quimioterapia terminou em setembro. Aos poucos, ela começou a retornar aos deveres reais.

Nesta sexta-feira (6), Kate, o Príncipe William estiveram presentes na apresentação anual de canções natalinas em Abadia de Westminster. A família real reiterou "o quanto precisamos uns dos outros, especialmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas" durante o evento.

Durante o culto natalino, a Princesa de Gales disse que no culto natalino do ano passado ela "não sabia" o que 2024 reservava para ela. "Eu não sabia que nesta época do ano passado seria o ano que eu tive."

