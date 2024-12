Raul Gil se despede do SBT após 14 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Raul Gil usou as redes sociais para comentar a saída do SBT após 14 anos.

Emissora passa por reestruturação e decidiu encerrar vinculo com o apresentador. "Hoje nos despedimos de uma jornada inesquecível no SBT. Foram 14 anos de sucesso, marcados por momentos que emocionaram, divertiram e aproximaram as famílias brasileiras".

O Programa Raul Gil sempre teve como missão ser mais do que entretenimento: levamos uma palavra de fé, amor, união e carinho a cada lar que nos recebeu com tanto afeto ao longo desses anos - Raul Gil

