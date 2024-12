Sim, eu sou a mulher mais bonita que você já viu, diz Anitta ao dispensar fã no Carnatal

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Anitta costuma interagir com seus fãs durante os shows e, na madrugada deste domingo (8), ela surpreendeu a plateia com um diálogo curioso. E engraçado. Ao ver um adolescente bebendo à sua frente, na plateia do Carnatal (RN), perguntou: "Tua mãe sabe que tu tá aqui, menino?".

Em seguida, comentou: "Você não tem nem idade para estar acordado a essa hora". Um microfone chegou às mãos de uma mulher ao lado do rapaz, que se apresentou como sua tia. Ela explicou então que o adolescente "se chama Mateus, é 18+", e grande fã da cantora.

A funkeira estava bem falante e não se deu por vencida: "Você não tem nem idade, tá na hora de dormir, viu, Mateus?".

O que acontece em seguida?

Ele, aparentando estar de pilequinho, pede à cantora que lhe dê uma chance. "Você não vai se arrepender", disse, antes de elogiá-la: "Você é a mulher mais linda que eu já vi na minha vida".

E Anitta: "Obrigada, meu amor. Eu concordo. Concordo com você. Sou mesmo a mulher mais linda e mais incrível que você já viu". O papo continuou, com Anitta dispensando carinhosamente o rapaz e reafirmando que é, sim, a mulher mais linda que Mateus já viu.

