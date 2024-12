Jorge e Mateus anunciam que darão pausa na carreira em 2026

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dupla sertaneja Jorge e Mateus anuncia que dará uma pausa na carreira a partir de 2026. Pelos últimos 20 anos, eles não conseguiram curtir a família e agora querem se dedicar a ela.

O prazo é indeterminado. Eles querem recuperar as energias. "Para que continuemos contando essa história por mais tempo", diz Jorge.

Antes disso, ambos farão a turnê de 20 anos da dupla por várias cidades do Brasil. O público poderá conferir durante todo o ano um repertório atualizado que inclui as novas músicas do álbum recém-lançado, "Check-in", além de outros sucessos.

Os ingressos serão vendidos a partir do dia 12 de dezembro para apresentações que começarão em abril e passarão por São Paulo, Brasília, Belém e Manaus, dentre outras.