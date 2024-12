Fora da Band, Datena estreia no SBT elogiando Silvio Santos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Poucos dias após assinar com o SBT, José Luiz Datena estreia o novo Tá na Hora no fim de tarde da emissora.

Ao abrir o programa, Datena elogiou Silvio Santos. "Boa tarde, meus amigos do SBT. Orgulho enorme estar na emissora que representa a casa do povo brasileiro, a casa do entretenimento brasileira, a emissora do Silvio Santos... Você chega aqui e percebe que é um lugar mágico, tem tudo aquilo do grande comunicador e do grande patrão como chamavam. Ele era mais amigo que qualquer outra coisa".

"Muito grato aos lugares que trabalhei na minha vida. Senti que vou ter carreira longa e feliz. Espero contar com todos vocês do Brasil inteiro... Realizando um grande sonho na minha carreira: trabalhar na emissora do maior comunicador de todos os tempos", disse Datena.

Para receber Datena, o SBT criou um novo cenário e mudou o horário da programação. A partir de agora, o jornalístico começa às 16h45 e segue até o SBT Brasil, comandado por César Filho, às 19h45. A novela Meu Coração É Seu, exibida anteriormente na faixa das 16h, foi remanejada para mais cedo.