Daniel comemora 40 anos de carreira com programa sobre gerações do sertanejo na Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O resgate de um sertanejo raiz, com o típico clima country (cafezinho, fogão de lenha, roça e gado) é o cenário de um novo programa de Daniel na Globo, que vai promover encontros entre artistas consagrados do gênero.

Chitãozinho & Xororó, Rionegro & Solimões, As Marcianas, Lauana Prado e Ana Castela são algumas das participações confirmadas para se encontrarem com o artista na fazenda do cantor em Brotas, no interior de São Paulo, local das gravações. A estreia de Viver Sertanejo está prevista para 15 de dezembro, após Globo Rural.

Para ele, é uma forma de mostrar ainda mais sua essência em um dia sagrado da semana na sua vida. "Já deu certo ter chegado até aqui nesses 40 anos de carreira, é gratificante. Não mereço, mas agradeço tudo. Deu certo porque nós [ele e equipe] somos simples", falou ele em coletiva de imprensa da qual o F5 participou.

"Existe a responsabilidade, mas não deveria estar ali um apresentador. Sabia que deveria anfitriar, reunir pessoas, prosear e cantar."

O cantor falou que vinha tendo vontade de falar com mais pessoas e teve a ideia de criar um podcast quando chegou o convite da emissora. Foi tudo perfeito e redondo, segundo ele.

A escolha de Daniel para o comando da atração foi tomada por ele conseguir conversar com as diferentes gerações, de acordo com o diretor do programa, Gian Bellotti. "Ele é aberto ao novo e irreverente ao passado. É uma enciclopédia musical".

Daniel já falou que o sertanejo passa por mudanças e desafios em entrevista à Folha de S.Paulo. Na coletiva, ele refletiu sobre a transição do gênero do analógico para o digital e afirmou que o artista tem cada vez mais responsabilidades sobre como se comportar e o que falar. "Viver é uma celebração da história dos artistas convidados."

