Saiba quem é Rayane Figliuzzi, a nova namorada de Belo

(FOLHAPRESS) - Duas semanas após lançar um documentário sobre sua vida, Belo já não esconde que deixou o time dos solteiros. O cantor embarcou em seu navio temático nesta segunda-feira (9), acompanhado de sua nova namorada, a modelo Rayane Figliuzzi, 27, que vem sendo chamada de "primeira-dama" pela tripulação do barco e por amigos próximos do pagodeiro, presentes no minicruzeiro de três dias.

Questionado sobre um possível romance com a modelo, o cantor não negou nem confirmou: "Sou um comprometido, sempre. Um comprometido com o amor", afirmou Marcelo Pires. Ele também revelou que usaria amarelo no primeiro show por um motivo especial: "Quem veste amarelo é porque tem algo acontecendo. Um alerta de algo."

Natural de Petrópolis, Rayane teve um relacionamento de dois anos com um empresário, do qual se separou em 2019. Em 2020, ela chegou a ser apontada como affair do cantor Saulo Pôncio, ex-marido de Gabi Brandt.

No mesmo ano, ela ganhou destaque na mídia ao ser uma das convidadas VIPs do cantor e rapper Tyga para se hospedar em uma mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, durante a passagem do artista pelo Brasil. Ray é dona de uma marca de biquínis e de um centro de estética na zona oeste do Rio.

Belo anunciou o fim de seu casamento com Gracyanne Barbosa em abril, após 16 anos juntos. A decisão de encerrar a relação partiu da musa fitness, embora o casal tenha tentado contornar uma crise que começou no início de 2023. O cantor ainda tentou uma reconciliação após tomar conhecimento de um caso extraconjugal dela com o personal Gilson de Oliveira, mas, mesmo assim, os dois não conseguiram superar a confusão.

Leia Também: Humorista se pronuncia após flagrar ex com outra pessoa: 'Fui traída'