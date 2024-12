SBT quer a volta do Casos de Família e cogita Pablo Marçal como apresentador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O SBT planeja a volta do Casos de Família para a programação da emissora em 2025. E para isso já começa a fazer testes com nomes para o comando. Dentre eles o do ex-candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal.

A reportagem apurou que Marçal já gravou um piloto para o canal nos últimos dias. O jeito expansivo e polêmico é um atributo que agrada o SBT. Procurado, o canal não se pronunciou.

Coincidentemente, caso Marçal seja escolhido, ele terá de conviver diariamente com José Luiz Datena, que desde o começo da semana comanda o Tá na Hora. No debate da TV Cultura, em setembro, Datena deu uma cadeirada no adversário das eleições.

Pablo Marçal tem consultado outras TVs e decidiu que quer seguir nesse ramo. Há patrocinadores que estão dispostos a investir nessa oportunidade. Chegou a bater na porta da Band, mas o canal não se interessou.

O nome do novo apresentador ainda não está fechado. Segundo o colunista Flávio Ricco, Jojo Todynho, Cariúcha e Yudi Tamashiro também devem ter chances em testes programados para acontecer nos próximos dias.