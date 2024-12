Diretora de 'Barbie' desenvolve roteiro para continuação da saga

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um dos filmes mais aclamados de 2023, "Barbie" terá uma tão esperada sequência. Segundo o jornal The Hollywood Reporter, a diretora Greta Gerwig e o roteirista Noah Baumbach já estão desenvolvendo ideias para um novo longa da boneca mais famosa do mundo, interpretada por Margot Robbie.

Gerwig e Baumbach, que são casados, mantêm em sigilo o tema central da nova trama e, segundo rumores, já teriam apresentado um projeto inicial à Warner Bros. Ainda de acordo com a publicação, as negociações avançaram devido ao grande interesse da produtora em dar continuidade à saga.

Em março, Greta comentou sobre a possibilidade de uma sequência e, apesar de não descartá-la, afirmou que seria necessário encontrar um gancho diferente das críticas à perfeição e ao patriarcado, abordadas no primeiro filme. Já Margot Robbie desanimou os fãs no final do ano passado. A Greta [Gerwig, diretora] realmente colocou tudo o que podia neste filme, então é difícil imaginar o que poderia acontecer em uma sequência", disse a mãe de um menino de quase dois meses.

O filme "Barbie" arrecadou mais de US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 8,5 bilhões) nas bilheterias mundiais. A produção foi indicada a oito estatuetas do Oscar 2024, incluindo Melhor Filme, mas conquistou apenas a categoria de Melhor Canção Original, com "What Was I Made For?".

Leia Também: Garçom diz ter usado droga com Liam Payne, mas que não recebeu por isso