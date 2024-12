Ex-assistente do Lady Night se retrata e nega acusações de assédio contra Tata Werneck

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Gabriel Muller, ex-assistente de direção do programa Lady Night, (Miultishow), retrocedeu nas acusações de assédio moral contra Tata Werneck. Em um texto publicado nas redes sociais neste sábado (14), ele se desculpou publicamente com a apresentadora e explicou que, no momento das postagens anteriores, enfrentava um problema pessoal e acabou projetando suas frustrações no programa e na apresentadora.

Muller começou a postagem afirmando que nunca tinha sofrido qualquer tipo de assédio moral por parte da Tata Werneck ou de qualquer outra pessoa durante o período em que atuou como assistente de direção do Lady Night. "Errei ao fazer um post incluindo o nome dela. Por conta de um problema, acabei descontando na pessoa errada", acrescentou.

Ele continuou com o pedido de desculpas. "Fica aqui meu sincero pedido de desculpas à Tata Werneck e a todos os afetados. Peço desculpas também pela confusão e pelos danos causados, que não condizem com a realidade."

Muller criticou a imprensa pela repercussão do caso. "Um desabafo feito de forma leviana nesta rede social na última quarta, no meu perfil fechado para meus amigos, se tornou público e ganhou tamanho de forma desproporcional", disse Muller.

"Tais publicações levaram a uma exposição desnecessária tanto da apresentadora Tata quanto de mim mesmo. As partes envolvidas estão conversando para que tudo seja resolvido", concluiu.

A polêmica começou com uma publicação anterior em que o produtor contava ter trabalhado em seis temporadas da atração e que no último ano teria passado por um momento bem desgastante. Muller criticou o ambiente de trabalho e afirmou que a convivência com Tata era complicada, mencionando discussões frequentes.

"A equipe enfrenta situações de assédio constantemente. Tenho vergonha de ter ficado tantos anos nesse cenário. Aceitei aquilo tudo e hoje pago o preço. Estou em terapia para superar os problemas e as dores causadas por tantas situações absurdas", escreveu.

A reportagem procurou a defesa de Tata Werneck sobre a decisão da apresentadora em entrar ou não na Justiça contra o ex-assistente. "Com a retratação espontânea do produtor, Tata Werneck (por ora) não pensa em processá-lo", contou o advogado Ricardo Brajterman.

Leia Também: Maitê Proença diz ter sofrido com a exposição do assassinato da mãe na TV: 'Era um segredo meu'