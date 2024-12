Patrícia Abravanel recebeu telefonema de Huck após participar do Domingão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Patrícia Abravanel, 47, contou ter recebido um telefonema de Luciano Huck, 53, após participar do Domingão com Huck (Globo) neste fim de semana.

A apresentadora esteve no dominical com a irmã, Daniela Beyruti, 48, para receber uma homenagem a Silvio Santos. O comunicador, falecido em agosto, foi condecorado postumamente com o troféu "Melhor dos Melhores", concedido neste domingo (15) na entrega do prêmio Melhores do Ano 2024.

Segundo Patrícia, tanto ela quanto Luciano ficaram muitíssimo satisfeitos com a participação dela e de Daniela no dominical da Globo. "Hoje o Luciano me ligou e falou assim: 'Todos os astros cooperaram'. Sabe quanto tudo foi orquestrado de uma forma tão brilhante, tão precisa, tão maravilhosa?", derreteu-se ela, durante participação ao vivo na edição desta segunda (16) do programa Fofocalizando (SBT).

A esposa de Fábio Faria festejou também o prêmio concedido a seu pai. "Gente, vamos nos sentir orgulhosos, porque nós somos a emissora do Melhor dos Melhores!"

