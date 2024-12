Juju Salimeni é diagnosticada com Burnout e faz desabafo sobre trabalho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Juju Salimeni, 38, foi diagnosticada com burnout.

Nesta terça-feira (17) a influenciadora fitness, contou, nos stories de seu perfil do Instagram, que precisou cancelar seus compromissos profissionais após ter uma crise de pânico e ansiedade durante um treino. A empresária ainda desabafou dizendo que não tem férias, fim de semana e nenhum dia livre que possa ficar longe das redes sociais.

Juju começou contando o que aconteceu mais cedo. "Hoje precisei me dar uma folga forçada. Já tenho tido sintomas de exaustão física e mental há um tempo e ontem passei mal na hora do treino, foi crise de pânico e ansiedade. Provavelmente estou com burnout".

A ex-panicat ainda disse que precisou tomar medicação. "O meu ritmo de trabalho é insano e já vivo nessa loucura há mais de 15 anos. Eu não tenho férias, não tenho fim de semana, não tenho um dia livre que possa ficar longe das redes sociais. Me preocupo 24 horas por dia com os compromissos, com as postagens, com as gravações, com os conteúdos... Hoje cancelei tudo e precisei tomar medicação, mas continuo aqui preocupada, porque a minha agenda de trabalho está lotada até domingo. Vou fazer o que conseguir e, no próximo ano, vou diminuir esse ritmo porque, se a gente não para, somos parados à força".

Leia Também: Morre irmã do MC Kevin aos 36 anos; mãe se manifesta