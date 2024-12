'Ainda Estou Aqui' e Brasil estão entre pré-indicados ao Oscar de filme internacional

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" foi incluído na lista de pré-indicados à 97ª edição do Oscar, divulgada nesta terça-feira (17). O longa-metragem dirigido por Walter Salles aparece entre as produções que continuam na disputa do prêmio de melhor filme internacional.

A categoria é uma de dez presentes no documento, que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas prepara anualmente para auxiliar os seus membros na primeira fase da votação do prêmio.

"Ainda Estou Aqui" e o Brasil disputam, agora, uma das cinco vagas de indicados com Canadá, República Tcheca, Dinamarca, França, Alemanha, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Noruega, Palestina, Senegal, Tailândia e Reino Unido.

Esta é a primeira vez que um filme brasileiro aparece neste estágio da premiação desde 2008, quando "O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias", de Cao Hamburger, foi incluído entre os pré-selecionados de filme estrangeiro, como a categoria era chamada anteriormente.

O Brasil foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro em quatro oportunidades. A primeira vez foi em 1963, com "O Pagador de Promessas" de Anselmo Duarte. Depois disso, o país só voltaria a figurar na categoria na segunda metade dos anos 1990, incluindo nas edições de 1996, com "O Quatrilho", de Fábio Barreto; de 1998, com "O que É Isso, Companheiro?", de Bruno Barreto; e de 1999, com "Central do Brasil", do próprio Walter Salles.

O prêmio foi rebatizado de melhor filme internacional em 2020, quando o sul-coreano "Parasita", de Bong Joon-ho, venceu a categoria.

Além da categoria de filme internacional, a pré-seleção da Academia também inclui as alas de melhor documentário, documentário em curta-metragem, curta-metragem, curta-metragem de animação, canção original, som, maquiagem e cabelo e efeitos visuais.

A lista de indicados ao próximo Oscar será divulgada em 17 de janeiro de 2025. A cerimônia de premiação acontece em 2 de março no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Para além dos prêmios conquistados até agora, "Ainda Estou Aqui" se tornou um fenômeno de bilheteria nacional, com 2.786.000 de espectadores. A expectativa é que os números continuem fortes conforme o burburinho em torno do Oscar aumenta.

