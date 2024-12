Isis Valverde será protagonista da versão brasileira de 'Quarto do Pânico'

LUÍSA MONTE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma versão brasileira de "Panic Room", terror de 2002, está sendo produzida e terá Isis Valverde como protagonista. A atriz fará o papel que foi de Jodie Foster na versão original, estrelado também por Kristen Stewart.

Na adaptação, uma mulher que acabou de perder seu marido é obrigada a se refugiar com sua filha pré-adolescente no quarto secreto da casa onde moram. Isso acontece depois que ladrões invadem o local para roubar algo que se encontra justamente onde as duas estão escondidas.

O filme está sendo produzido pela Floresta, produtora da Sony Pictures Television no Brasil, e será dirigido por Gabriela Amaral Almeida ("O Animal Cordial" e "A Sombra do Pai"). O roteiro foi adaptado por Fábio Mendes ("Dom").

Leia Também: Morre irmã do MC Kevin aos 36 anos; mãe se manifesta