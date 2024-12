Ex-BBB passa por 3ª cirurgia em 60 dias após diagnóstico de osteomielite

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ex-BBB Letícia Santiago revelou que fez nova cirurgia em um hospital de Belo Horizonte. Ela foi diagnosticada com osteomielite -uma infecção nos ossos- no início de novembro.

Letícia avisou os seguidores do Instagram que passou por nova cirurgia e compartilhou foto em cama de hospital da Rede Mater Dei de Saúde, em Belo Horizonte. Foi o terceiro procedimento em 60 dias.

"Vou tentar me manter mais caladinha para me recuperar bem. A cirurgia, graças a Deus, foi bem sucedida, imagino. Ainda estou um pouco grogue, tomei medicamento para dor", disse Letícia logo após publicar um story escrito dizendo que precisava evitar falar. Ela não deu mais detalhes sobre o novo procedimento nem se ele tem relação com o diagnóstico do mês passado.

Há um mês, ela havia dito que fraturou a mandíbula após diagnóstico de osteomielite, uma infecção nos ossos. Letícia passou 13 dias internada no início de novembro por causa da doença.

Após receber alta, ela precisou voltar para o hospital no dia 8 de novembro e passar por uma cirurgia. Letícia explicou que o inchaço antes da cirurgia quase desfigurou seu rosto.

"Tive um retorno ao hospital na sexta (15), depois de muita dor e quase deformidade no meu rosto, tamanho inchaço. Depois de exames que constataram uma pressão arterial abaixo do normal e um mal-estar crescente, fui internada", relatou em uma live no seu Instagram em 17 de novembro.

