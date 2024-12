Vanessa Giácomo conta que pediu ajuda a diretor da Globo e foi escalada como protagonista em 'Cabocla'

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de algumas pequenas participações em novelas da Globo, Vanessa Giácomo, 41, conquistou seu primeiro grande papel no remake de "Cabocla", em 2004. Ela interpretou ninguém menos que a protagonista Zuca, vivida por Glória Pires na primeira versão exibida 25 anos antes. Atualmente, a trama está em reprise na faixa Edição Especial, nas tardes da emissora, e marcou a estreia de Vanessa como protagonista, quando tinha apenas 21 anos.

Vanessa contou que deixou Volta Redonda para tentar a carreira de atriz no Rio de Janeiro, mas tinha um prazo estipulado pelo pai para se firmar na profissão, já que ele arcava com os custos de sua vida fora de casa. "Faltava pouco para esse prazo acabar, então pedi que minha mãe ligasse para o Mário Lúcio Vaz (1933-2019) para marcar uma reunião com um diretor da Globo. Deu muito certo, e fui conversar com ele", relembrou a atriz.

A atriz continuou: "Eu só tinha um videobook e a minha coragem. Ele tentava entender o que eu estava fazendo ali, porque nem passava por ele a questão dos testes. Mas ele acabou sugerindo o meu nome ao diretor da novela, Ricardo Waddington", contou. Vanessa disse que nem sabia que o autor da trama, Benedito Ruy Barbosa, procurava uma novata para o papel de protagonista – um rosto ainda desconhecido da TV. "Os testes já estavam acontecendo, mas ainda não tinham escolhido a Zuca", completou em entrevista ao Desfoque Podcast.

"Fui no último dia do teste. Entrei para fazer o teste para a Zuca. Não sabia que era para a protagonista, nem que a Glória Pires tinha feito o papel antes. Não sabia nada, nem o nome da novela. Graças a Deus não sabia de nada disso, porque teria ficado muito mais nervosa", comentou. Giácomo contou que fez sua gravação em uma sexta-feira e, na segunda-feira seguinte, recebeu a notícia de que havia sido aprovada.

Ela, que não tem mais contrato fixo com a Globo desde o ano passado, também contou o que ouviu de Vaz: "Você foi para um caminho nesse teste que ninguém mais foi. Não quero que você mude nada, porque você demonstrou uma pureza. O texto trazia uma brejeirice, mas você não foi para a sensualidade e sim para algo muito puro. É a Zuca que a gente quer. O Benedito está doido, ele falou que é você." Foi só então que Vanessa descobriu que seria a protagonista da trama.

