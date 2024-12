Robbie Williams tem canção original desqualificada de disputa ao Oscar de 2025

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A canção de Robbie Williams, "Forbidden Road", presente no filme "Better Man", foi desqualificada da disputa ao Oscar de melhor canção original. Ela havia sido listada entre os pré-selecionados à categoria na última terça-feira (17).

Segundo a revista Variety, a música "incorpora material de outra canção pré-existente, que não foi escrita para o filme", o que a tornou inelegível para receber o prêmio. As regras da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood estabelecem que as canções inscritas para a premiação devem ser "originais e escritas especificamente para um determinado filme".

A revista americana ainda afirma que, conforme nota emitida pela Academia aos mais de 400 integrantes de seu setor musical, a melodia da música de Williams teria semelhanças com "I Got a Name", canção dos compositores Charlie Fox e Norman Gimbel e performada por Jim Croce no filme "O Importante é Vencer", de 1973.

As semelhanças só teriam sido percebidas ao decorrer da semana, e uma nova canção não será selecionada para substituir "Forbidden Road". O vencedor da categoria será escolhido a partir das 14 músicas restantes na pré-lista. A votação ao Oscar começa no próximo dia 8 de janeiro.

