Veja as receitas que os famosos preparam no Natal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já é Natal! Se ainda não decidiu o que vai servir de sobremesa na ceia, algumas celebridades podem te ajudar. O F5 reuniu nomes que adoramos ver na televisão, nos cinemas e nas redes sociais, e eles compartilharam suas receitas natalinas mais gostosas.

Clara Moneke, que brilhou neste ano em "Vai na Fé" e em "No Rancho Fundo" (Globo), ensinou a receita de bolo de nozes de sua avó, que foi passada para ela e para o resto da família.

"Minha avó sempre fazia quando ela tinha condições de ficar na cozinha o dia todo preparando a melhor ceia de Natal. Hoje ela não pode mais e ela passa a receita para a gente. Eu acho isso a coisa mais linda, porque a receita não morre. Vão estar na minha vida em todos os meus Natais", disse a atriz.

A influenciadora Franciny Ehlke gosta de preparar um bombom de uva, tradição da sua família. "Eu sempre espero ansiosa por esse momento para aproveitar essa sobremesa que eu amo", contou a maquiadora.

Já Pedro Goifman, o Guto de "Garota do Momento" (Globo), inventou sua própria receita: pipoca com especiarias. Pode parecer estranho, pouco a ver com os pratos tradicionalmente preparados nessa época do ano, mas o ator promete que vale a pena experimentar: "No Natal de uns cinco anos atrás, eu estava com vontade de comer pipoca e as pessoas estavam chegando. Preparei um monte e comecei a oferecer falando que era 'a pipoca natalina". Fez o maior sucesso. "Virou a tradição da nossa família. As pessoas adoraram e eu comecei a fazer todo ano".



TORTA DE NOZES DE CLARA MONEKE

Ingredientes:

3 ovos

2 colheres de sopa de manteiga

1 xícara e meia de açúcar

1 xícara e meia de farinha de trigo

1 xícara e meia de nozes trituradas (batidas no liquidificador)

Um punhado de nozes inteiras para decorar

1 colher de sopa de fermento em pó

Açúcar para untar a forma

Modo de preparo:

1. Preaqueça o forno a 180°C.

2. Em uma tigela, bata os ovos, a manteiga e o açúcar até formar um creme homogêneo.

3. Adicione a farinha de trigo e as nozes trituradas, misturando bem até incorporar.

4. Acrescente o fermento e mexa delicadamente.

5. Unte uma forma com manteiga e, em vez de farinha, use açúcar para criar uma crosta crocante.

6. Despeje a massa na forma untada e distribua algumas nozes inteiras por cima para decorar.

7. Asse por cerca de 30 a 40 minutos, ou até que um palito saia limpo ao ser inserido no centro do bolo.

8. Deixe esfriar antes de desenformar.

*Dica da avó: As nozes trituradas dão um sabor intenso e as nozes inteiras por cima deixam o bolo ainda mais especial!

BOMBOM DE UVA DE FRANCINY EHLKE

Ingredientes:

2 latas de leite condensado

1 lata de creme de leite

2 colheres (sopa) manteiga

500 gramas de chocolate amargo

Uvas sem semente

Modo de preparo:

1. Em uma panela, coloque o leite condensado e a manteiga e leve ao fogo, mexendo sempre até ficar em ponto de brigadeiro;

2.Despeje o conteúdo em um recipiente e deixe esfriar;

3.Em seguida, coloque as uvas sem semente até cobrir todo creme;

4.Derreta o chocolate amargo, adicionando o creme de leite e misturando bem;

5.Despeje o chocolate sobre as uvas e o creme até cobrir tudo;

6.Deixe gelar por três horas e sirva.

*Dica: antes de servir, cubra com raspas de chocolate para decorar.

PIPOCA NATALINA DE PEDRO GOIFMAN

Ingredientes (tudo a gosto):

Milho para pipoca

Óleo ou azeite

Manteiga

Sal

⁠Glutamato Monossódico

Temperos diversos: curry, páprica, pimenta do reino, orégano, canela

Modo de preparo:

1. Esquente o óleo ou o azeite em uma panela e adicione o milho

2. Tampe a panela e mexa

3. Adicione a manteiga

4. Quando estiver pronta, despeje em outro recipiente

5. Adicione sal, glutamato monossódico e cada um dos temperos